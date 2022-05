Scontri in Spezia-Napoli, Gravina: "Spettacolo indegno, ora risposta forte"

LA SPEZIA - Durante l'ultimo match di campionato fra Spezia e Napoli (vinto dalla squadra di Spalletti 3-0), allo stadio Picco i tifosi delle due squadre si sono resi protagonisti, durante il primo tempo, di alcuni disordini sugli spalti che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara per una decina di minuti. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha condannato duramente l'episodio: "Quello che è avvenuto oggi a La Spezia è assolutamente indegno, non ci possono essere giri di parole", afferma all'Ansa il numero uno della Federcalcio. "Il calcio non può essere ostaggio di incivili e violenti: la risposta delle istituzioni deve essere forte e coordinata, mi auguro che vengano accertate quanto prima tutte le responsabilità", conclude Gravina.