Skriniar: "Lo Scudetto al Milan ci ha fatto male. Futuro? Sto bene all'Inter"

"Lo scudetto ci ha fatto male". Milan Skriniar, difensore centrale dell'Inter, ripercorre il finale di stagione e dal ritiro della Nazionale slovacca, parla della corsa scudetto. "Lo avevamo tra le mani, ma non siamo riusciti a gestire alcune partite. Penso per esempio al derby di ritorno che abbiamo perso in 3' nonostante fossimo avanti 1-0 al 75'. Siamo stati la squadra migliore in quella gara, quindi quella sconfitta può darsi sia stata decisiva. Poi c'è stato il ko di Bologna - continua Skriniar - senza dimenticare il periodo tra febbraio e marzo quando abbiamo perso tanti punti. Alla fine, la stagione è stata bella perché siamo riusciti a vincere la Coppa battendo la Juventus".