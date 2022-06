Serie A, Dacia Arena miglior campo d'Italia. Seguono Atalanta e Juve

TORINO - La Lega Serie A , con una nota ha fatto sapere che la Dacia Arena (lo stadio dell' Udinese ), è stato eletto come miglior campo d'Italia in base a resa tecnica e prestazionale, nonchè all'estetica. Questo grazie ai voti dei capitani delle squadre ospiti e di tutti gli addetti ai lavori che gravitano nel calcio. Al secondo posto il Gewiss Stadium di Bergamo (Atalanta), al terzo l' Allianz Stadium di Torino (Juventus).

La nota della Lega Serie A

"Durante la stagione agonistica appena conclusa i terreni di gioco della Serie A sono stati per la prima volta giudicati al termine di ogni giornata in base alla resa tecnica e prestazionale, nonché estetica, al fine di assegnare il MOST VALUABLE FIELD della stagione. Lo scopo è quello di fornire ai club sempre maggiori stimoli per migliorare le qualità estetiche e prestazionali dei terreni dei propri impianti, avere un prodotto televisivo di altissimo livello e naturalmente premiare le società più virtuose in termini di investimenti strutturali. La classifica finale determinata grazie ai voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del regista della produzione televisiva dell’evento e dei tecnici agronomici della LNPA, in base a quanto definito dal Comunicato stampa n. 5 del 9 agosto 2021, ha dunque individuato i tre migliori terreni di gioco della Serie A TIM 2021-2022:

DACIA ARENA DI UDINE - MVF

GEWISS STADIUM DI BERGAMO

ALLIANZ STADIUM DI TORINO".