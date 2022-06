Serie A 2022-23, tutto sul calendario: criteri, data, orario e come vederlo in tv

Sta per arrivare uno dei momenti più importanti di ogni estate per i tifosi di calcio: la compilazione del nuovo calendario. La cerimonia per la formulazione del programma 2022-23 avverrà il 24 giugno alle ore 12, quando i supporters potranno iniziare a organizzarsi per seguire la propria squadra del cuore in giro per lo Stivale. Si parte prestissimo, il 14 agosto. Una data inedita ma dovuta ai Mondiali in Qatar, i primi della storia in inverno, che costringeranno la Serie A a fermarsi tra novembre e dicembre. Le 20 formazioni del massimo campionato taglieranno invece il traguardo il 4 giugno, anche in questo caso "in ritardo" rispetto al solito. Nel 2001, complici le Olimpiadi di Sidney 2000, l'ultima giornata si giocò addirittura il 17 giugno, con la Roma che mise in bacheca il suo terzo e fin qui ultimo scudetto. Confermato anche per questa stagione l'ordine simmetrico, mentre tra le principali novità c'è il ritorno dello spareggio per assegnare il tricolore in caso di arrivo a pari punti. Rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee.