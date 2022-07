Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare in A: "Non ci sono più barriere"

ROMA - "Sono già al lavoro per la prossima stagione, concentrata al 100% per arrivare il più possibile pronta alla ripresa". Sarà una stagione di Serie A indimenticabile per Maria Sole Ferrieri Caputi, l'arbitra neopromossa in CAN che il prossimo anno dirigerà le partite del massimo campionato italiano. "Sto lavorando e facendo sacrifici per il mio sogno, sono felice di poter continuare a coltivarlo - prosegue la 32enne toscana - Sono sempre stata fin da piccola una grande appassionata di calcio ma non ho mai giocato. I miei genitori non erano favorevoli: ora il clima è diverso, il professionismo femminile è fondamentale per avvicinare le bambine al calcio". Sulla possibilità di svolgere anche il ruolo di Var, ha aggiunto: "Sia io che Marotta siamo certificate come Var, quindi possiamo svolgere questo ruolo anche se forse ci manca un po' di esperienza".