Gravina: "Il talento c'è ma servono visione e pazienza"

ROMA - "Il talento c'è e lo dimostra lo stage che il ct Mancini ha organizzato qualche settimana fa. Dei 54 convocati tra A e B, secondo Mancini, tutti possono tranquillamente giocare in serie A in squadre di medio-alta classifica. Ma giocano pochissimo. Gli manca l'esperienza e la possibilità di diventare campioni. Non c'è visione, bruciamo le risorse future. E' evidente che c'è dispersione del talento, non c'è pazienza. Anche per la carenza di infrastrutture". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel commentare il Report Calcio, il documento sviluppato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Arel e PwC Italia. "C'è un dato che ci fa preoccupare, è l'1,5% degli under 21 nel minutaggio in Serie A. Dimostra che si crede poco nei giovani - ha proseguito -. Ci stiamo impegnando nel portare avanti alcune iniziative innovative. Abbiamo per esempio coinvolto alcuni direttori sportivi di Serie A in un gruppo di lavoro: l'obiettivo è creare delle accademie sul territorio e dare senso ai nostri centri federali. Tutto questo legato all'ampliamento dell'attività di scouting in collaborazione con le società. Dalla Lega Serie A è arrivata una grande apertura: l'idea è mettere insieme i migliori talenti italiani. E poi vorremmo strutturare un rating per tutti i settori giovanili".