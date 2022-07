Gravina: "Il campionato partirà il 13 agosto, basta discussioni"

REGGIO CALABRIA - C'è attesa per l'inizio della prossima Serie A e il tema tanto discusso di questi giorni riguarda il troppo caldo che potrebbe condizinare le prime giornate del campionato. A margine della cerimonia di consegna del premio "Oreste Granillo" a Reggio Calabria, è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Queste le sue parole: "Negli anni passati abbiamo iniziato il 20 agosto. Alla fine si tratta di iniziare solamente una settimana prima. Nel 1994 per la finale del Mondiale negli Usa tra Italia e Brasile ricordo che a Pasadena c'erano 50 gradi e si giocò regolarmente. Il calcio è anche questo, gli atleti si preparano anche per affrontare condizioni estreme. Non ci sono discussioni. Non è stata una nostra decisione quando iniziare e finire il campionato. Le date vanno rispettate".