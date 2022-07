Genoa ok contro la Lazio: 4-1 in amichevole nel segno di Coda

GRASSAU - Dopo le sconfitte contro Lucerna e Maiorca, ecco la prima vittoria estiva del Genoa. Lazio battuta in amichevole per 4-1 sul campo di Grassau, in Germania. Apre Coda, pareggia Immobile. Poi l’ex attaccante del Lecce si scatena e segna altri due gol. Gudmundsson sigla il rigore del poker dopo una bella prestazione di tutta la squadra rossoblù. Biancocelesti invece in grossa difficoltà: soffrono il pressing degli avversari, non trovano la trama del gioco e non sono mai pericolosi in area. Un piccolo passo indietro dopo le vittorie su Auronzo, Dekani, Triestina e Primorje. All’inizio del campionato, per Sarri, manca ancora un po’. Prossima sfida amichevole con il Qatar sabato pomeriggio, poi il ritorno a Formello per preparare la sfida al Bologna del 14 agosto.