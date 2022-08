Zaccheroni: "Affare scudetto tra lnter e Milan, la Juve deve ricostruire"

ROMA - "L'Inter sarà la squadra che partirà più lenta perché è più fisica delle altre, il Milan, invece, è la squadra più pronta. Scudetto? Ad oggi resta un affare tra le due milanesi, mentre la Roma la vedo più outsider della Juve". A cinque giorni dal via della Serie A, Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le tante di Juventus, Milan e Inter, parlando al telefono con l'ANSA, guarda così al campionato che sta per partire. "Il Milan è in grado di riconfermarsi, ma anzi dirò di più, può fare anche meglio visto che i giovani hanno un anno in più - ha aggiunto - L'importante è che non smarriscano la via del miglioramento e la voglia di stupire, cosa che è successa all'Inter lo scorso anno". La grande incognita restano, però, i bianconeri. "Non è Allegri ad essere in discussione, ma la Juve che prima di vincere deve ricostruire e non è abituata a farlo. Se ci riesce le qualità per far bene poi le ha", ha sottolineato Zaccheroni.