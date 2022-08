Diretta Lecce-Inter ore 20:45: dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni

LECCE - Archiviate le amichevoli estive è il momento di fare sul serio: ripatre la Serie A e il cammino dell'Inter parte da Lecce. Debutto in Puglia per i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal secondo posto della passata stagione, che sfideranno i neopromossi salentini del riconfermato Marco Baroni in uno dei quattro anticipi della prima giornata di Serie A.