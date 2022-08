Monza-Torino ore 20.45: come vederla in tv e streaming e probabili formazioni

MONZA - Riparte da Monza il campionato del Torino di Juric. Il tecnico granata deve risolvere il problema Lukic e si aspetta dal mercato un aiuto. "Siamo incompleti, ci manca il sostituto di Bremer e i giocatori non sono figurine che si possono buttare dentro anche se abbiamo ancora tempo per fare le cose: in difesa spero anche di sostituire Izzo, a centrocampo manca qualcosa e poi bisogna vedere alcune situazioni se si possono sistemare". L'emergenza riguarda soprattutto il reparto arretrato, con Zima infortunato e Buongiorno squalificato. Sul portiere pochi dubbi: "Il titolare sarà Vanja Milinkovic-Savic - annuncia il tecnico - perché lo vedo maturato e mi migliorato: magari mi sbaglierò, ma puntiamo su di lui". Il tecnico dei brianzoli Stroppa spende importanti parole d'elogio per Juric. "Lo stimo molto, fa giocare molto bene le sue squadre. Sarà una partita fisica e di duelli". Sull'obiettivo del Monza: "Non voglio contraddire Galliani e Berlusconi, ma il primo passo è cercare di mantenere la categoria. Iniziamo giocando contro un avversario difficile".