Milan, poker all'Udinese: doppietta Rebic. L'Atalanta batte la Sampdoria

Seppur con qualche brivido di troppo il Milan non sbaglia la prima in campionato: poker all'Udinese con doppietta di Rebic, principale protagonista. A San Siro finisce 4-2 per Pioli, nonostante a sbloccare il match sia la squadra di Sottil con Becao, che quando vede rossonero si trasforma in bomber. Theo Hernandez su rigore e Rebic la ribaltano, poi Masina fa 2-2. Nella ripresa Brahim Diaz e ancora la punta croata chiudono i giochi sotto gli occhi di De Ketelaere, che fa il suo esordio col Milan insieme a Pobega e Origi. Vince anche l'Atalanta sul campo della Sampdoria, che colpisce palo e traversa, ma che esce sconfitta. Decisive le reti di Toloi nel primo tempo e di Lookman, che bagna nel migliore dei modi il suo debutto in A.

Calendario Serie A Poker del Milan all'Udinese: doppietta Rebic Senza nessun nuovo acquisto nei primi undici, i campioni d'Italia partono male e dopo 2' vanno sotto: dal corner sbuca Becao che firma di testa il suo terzo gol in carriera al Milan, vittima preferita. La risposta dei rossoneri c'è e porta al pareggio: Silvestri para su Diaz, sulla respinta si avventa Calabria che viene travolto da Soppy. Per l'arbitro Marinelli non c'è nulla, per il Var è rigore. Dal dischetto Theo Hernandez non sbaglia e fa 1-1 all'11'. Altri quattro minuti e il Milan ribalta tutto: cross calibrato di Calabria e piattone volante di Rebic che vale il sorpasso. Quando il primo tempo sembra ormai concluso, al 49', ultimo minuto di recupero, Masina (ex Bologna, tornato in A dopo l'esperienza al Watford) in tuffo di testa anticipa Messias e sorprende Maignan, siglando il 2-2. Dalla gioia per il gol al pasticcio: al primo minuto del secondo tempo Masina regala involontoriamente il pallone a Brahim Diaz nel tentativo di liberare di testa e lo spagnolo non perdona per il 3-2 rossonero. Sottil ci prova inserendo Beto (si rivede dopo l'infortunio del 10 aprile), ma al 68' Rebic fa doppietta e cala il poker con un guizzo da rapace d'area. Pioli allora concede la standing ovation al croato, dentro Giroud, e il debutto a De Ketelaere. Spazio anche per Saelemaekers e per altri due esordi, quelli di Pobega e Origi. Al triplice fischio è festa rossonera. Tabellino Milan-Udinese