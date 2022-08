Diretta Lazio-Bologna ore 18.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha presentato così la prima di campionato contro il Bologna: “È una partita d’ingresso in campionato, difficile, delicata. Ci hanno sempre creato difficoltà. Non siamo al top. Speriamo di arrivare pronti, nella maniera giusta e di vedere una Lazio a livelli accettabili”. Debutto stagionale in un Olimpico pieno: attesi più di 40mila spettatori, una bella spinta in più per una squadra che non si vuole porre limiti. Ma occhio al Bologna di Sinisa Mihajlovic, che in conferenza ha rivolto lo sguardo oltre il mercato: "Toppo noioso parlarne. Bisogna aver fiducia nella società: faranno tutto ciò che va fatto per rendere la squadra ancora più competitiva". La Lazio ha vinto 53 partite di Serie A contro il Bologna (37N, 46P); i biancocelesti hanno fatto meglio nella competizione soltanto contro Sampdoria (54) e Fiorentina (57) – sul fronte opposto, i rossoblù hanno vinto più partite solo contro la Roma (51) rispetto ai successi ottenuti contro la Lazio (46).