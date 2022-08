Diretta Salernitana-Roma ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

SALERNO - La Roma di José Mourinho, dopo un'estate trascorsa a celebrare il successo in Conference League e la sessione estiva di calciomercato che ha regalato Matic, Dybala e Wijnaldum, riparte dall'Arechi. La Salernitana di Nicola, invece, è reduce da una storica salvezza strappata in extremis grazie ad un finale di campionato di alto profilo. I precedenti tra le due squadre sorridono alla formazione ospite, che si è imposta tre volte in cinque incontri, con una vittoria campana ed un pareggio. La prima sfida risale al 9 dicembre 1945, nel primo abbozzo di ripresa dopo il secondo conflitto mondiale: la Roma si impose 3-1 con doppietta di Amedeo Amadei e gol di Kreziu. Alla Salernitana non bastò l'autorete di Jacobini.