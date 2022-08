Diretta Fiorentina-Cremonese ore 18.30: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

FIRENZE - La rinnovata Fiorentina di Italiano ospita, per l'esordio in campionato, la Cremonese di Alvini, neo promossa in serie A. Il tecnico viola esalta il lavoro dello scorso anno e punta a confermarsi. "Nella passata stagione siamo andati oltre le aspettative, ottenendo 22 punti in più rispetto alla precedente stagione: sarà dura ripetersi anche se ci metterei la firma - ha detto il tecnico, sorridendo - nel calcio ogni volta bisogna resettare e ripartire. L'obiettivo è consolidarci, puntando a crescere ancora" Alvini, tecnico della Cremonese, parla apertamente di salvezza. "Sappiamo che sarà un percorso lungo, siamo ancora in costruzione, ma abbiamo chiaro dove vogliamo andare", ha detto . "La Fiorentina è forte, ma noi scenderemo al Franchi rispettando le nostre idee di calcio e facendo leva sui nostri punti di forza".