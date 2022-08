Il Toro aspetta Schuurs. E intanto prenota Hien

Bremer non c’è più, Izzo come se non ci fosse , visto che non viene neppure convocato. E allora, dietro, ne servono due . Subito uno, poi l’altro. Juric ne ha bisogno, non può più aspettare. Davide Vagnati, in mezzo a un terremoto di colpi di scena negativi, sta cercando di scuotere il mercato granata anche perché con la cessione del brasiliano qualche soldo da investire c’è anche se le ultime dichiarazioni di Juric («Cairo vuole rientrare dei soldi spesi in passato») non promettono niente di buono.

Ma torniamo alla doppia trattativa che dovrebbe portare a qualcosa di concreto. L’obiettivo numero uno è Perr Schuurs dell’Ajax , 22 anni, con 12 presenze in Champions League. Giovane ma conla giusta esperienza internazionale. Non è Bremer, però sicuramente un centrale difensivo molto forte, forse il migliore dei papabili. Nei giorni scorsi il Torino ha aumentato di un milione l’offerta passando da 9 milioni più 3 di bonus a 10 più 3. 13 in tutto contro i 15 chiesti dall’Ajax. Ci siamo quasi, dunque. Di più i granata non sono intenzionati a salire perché considerano già importante la proposta che hanno spedito ad Amsterdam. E adesso aspettano una risposta entro mercoledì. L’impressione, a questo punto, è che l’operazione possa andare in porto. Il giocatore, motivo in più per essere ottimisti, ha già dato il proprio assenso all’operazione, considera il Toro e il campionato italiano un trampolino importante per far decollare definitivamente la sua carriera. Pare, addirittura, che abbia chiesto di chiudere il discorso. Siamo in dirittura, o sì o no in pochi giorni.

L’altro obiettivo, anche se sulla carta meno prestigioso di Schuurs, porta in Svezia, precisamente a Stoccolma. Il giocatore è Isak Hien, 23 anni, centrale difensivo del Djugardens. Costo dell’operazione 4 milioni, molti meno di quelli che ci vogliono per l’olandese. Il ds del club svedese, dopo la partita di Conference League, ha confermato il forte interessamento del Torino. «Diverse società hanno chiesto informazioni, però l’unico contatto vero al momento è solo con il Torino». E il giocatore non vede l’ora. Anche lui si è lasciato scappare qualche considerazione che lo porta dritto dritto in granata. «L’ipotesi di giocare all’estero è concreta, il campionato italiano mi piace e il Toro è un club fantastico» In questa stagione, quella dell’anno solare 2022, ha fnora raccolto 14 presenze, 2 reti e un assist in Allsvenskan (campionato svedese) e 4 gare impreziosite da una rete nei preliminari di Conference League.

Questa è la prima stagione in cui sta giocando con grande continuità. E molto bene, tra l’altro. Si tratta dunque di un giocatore dalle ottime qualità fisiche e con una buona propensione al gol con all’attivo 6 reti in 101 presenze in carriera. Di piede mancino, non sono dunque da sottovalutare le sue qualità in fase di impostazione visto che con il pallone tra i piedi ci sa fare.

Dietro questi due nomi non bisogna dimenticarsi dello svincolato Jason Denayer, 27 anni, centrale della nazionale belga. Il giocatore ha chiesto 3 milioni di ingaggio, ma se dovesse abbassare le pretese in maniera netta i granata potrebbero ripensarci.