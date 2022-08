Lazio-Bologna 2-1: Immobile subito decisivo, Sarri inizia con tre punti

ROMA - Una partita dalle mille emozioni quella all'Olimpico tra Lazio e Bologna. I biancocelesti iniziano subito in salita: Maximiano, al debutto, prende il pallone fuori area e lascia i suoi in dieci dopo appena 10 minuti. Poi Arnautovic fa 1-0 su rigore. Espulso Soumaouro per doppio giallo appena prima della fine del primo tempo. Nella ripresa un autogol di De Silvestri e la rete del solito Immobile fanno esultare Maurizio Sarri in un Olimpico caldissimo. La Lazio inizia con una vittoria, sofferta, ma di cuore. Alla fine è festa davanti a più di 40mila spettatori.

Lazio-Bologna, la cronaca

Come iniziare in salita la prima giornata di campionato. Maximiano, nuovo portiere della Lazio al debutto, tocca la palla con le mani fuori dall’area. Sono appena passati cinque minuti e l’arbitro Massimi, richiamato dal Var, lo espelle. Dentro Provedel, fuori Basic e biancocelesti in dieci. Al 13’ ci prova Immobile, palla in angolo dopo una deviazione. Risponde il Bologna con De Silvestri, è bravo Provedel in uscita a mandare in angolo. Al 35’ altro episodio: Zaccagni, di spalle, tocca Sansone in area. Rigore per gli ospiti con Arnautovic che dagli undici metri non sbaglia. L’attaccante esulta sotto la Curva Nord e viene ammonito. Animi tesi e non è finita. Soumaoro ferma Lazzari e si becca il secondo giallo. Il Bologna chiude in dieci. Parità numerica, ma Lazio sotto.

Lazio nel segno di Immobile

Ora è dieci contro dieci. Tensione sempre alta, viene ammonito pure Sarri per proteste (poco prima anche Cambiaso per fallo su Lazzari). Zaccagni giù in area, ma per Massimi non c’è nulla. Al 62’ proprio Zaccagni tenta il destro da lontano, palla deviata e fuori di un nulla. Diversi cambi. Per il Bologna fuori Soriano e Lykogiannis per Aebischer e Kasius. Per la Lazio esce Cataldi e entra Luis Alberto. È una partita che vive di episodi e al 68’ grande accelerata di Lazzari, palla dentro deviata da Skorupski che finisce sui piedi di uno sfortunato De Silvestri: autogol. Venti minuti alla fine: è 1-1. La Lazio non molla e a ribaltare la situazione ci pensa il solito Ciro Immobile. Milinkovic-Savic, dopo un rimpallo, serve il bomber che non sbaglia. 2-1 e festa sotto la Curva Nord. Dentro Cancellieri, Vecino e Hysaj per Felipe Anderson, Milinkovic e Lazzari. Ultimi minuti, ma ci sono confusione e stanchezza. Alla fine fa festa la Lazio nel segno di Immobile.