Fiorentina-Cremonese 3-2: harakiri Radu, festa Viola al 95'

FIRENZE - Pazza gara al Franchi, dove la Fiorentina di Vincenzo Italiano l'ha spuntata solo al fotofinish la Cremonese al termine di una gara combattutissima . Andata due volte sotto (per i gigliati a segno anche il nuovo bomber Jovic ) la squadra di Massimiliano Alvini è infatti riuscita a tornare a galla nonostante l'inferiorità numerica ( rosso a Escalante prima dell'intervallo), ma in pieno recupero ha pagato un errore del portiere Radu che ha condannato i grigiorossi a un beffardo ko nella prima giornata di Serie A.

Subito tre gol e un rosso

La gara si accende presto, con la Fiorentina che prova a partire forte e il centrale ospite Chiriches ammonito già al 9' per una dura entrata su Jovic. La pressione viola trova sbocco invece al 16', quando Bonaventura raccoglie il cross basso di Kouame e col piattone supera Radu. Giusto il tempo per esultare però e tre minuti dopo la Cremonese trova il pari: traversone di Ghiglione e perfetto colpo di testa in torsione di Okereke che supera Gollini e fa 1-1 (19'). Tutto da rifare per la Viola che si rigetta subito all'attacco con Jovic: Radu ci mette i guantoni al 31' ma non può fare niente poco dopo, quando il centravanti sfrutta l'assist di Sottil e trova il raddoppio in girata con un velenoso rasoterra (34'). A complicare però i piani della Cremonese dopo il tris fallito con la testa da Maleh (uscita a vuoto di Radu sul cross di Biraghi al 41') arriva l'espulsione di Escalante, che si prende il rosso prima del riposo per entrata in ritardo su Kouame (43').

Alvini 'tradito' da Radu

Sotto di un gol e di un uomo, dopo l'intervallo Alvini ridisegna subito la sua Cremonese con un doppio cambio: dentro Quagliata e Ascacibar al posto dell'ammonito Chiriches e di Sernicola, ma è Zanimacchia a chiamare Gollini a una doppia parata (55'). Sventato il pericolo la Fiorentina capisce che bisogna chiudere la partita e prova a farlo con Jovic, la cui conclusione viene però respinta da Radu (59') mentre poco dopo Milenkovic manca la deviazione vincente sugli sviluppi di un corner (60'). Nella Cremonese spende il giallo anche Ghiglione (fallo sull'ispirato Sottil) e arriva poi anche il momento di Buonaiuto (fuori Pickel al 65'): il cambio è quello giusto perché il fantasista appena entrato sorprende Gollini direttamente dalla bandierina, con Bianchetti che approfitta della dormita del portiere viola e insacca la palla del pareggio (68'). Italiano prova a correre ai ripari gettando nella mischia prima Dodo e Zurkowski al posto di Benassi e Maleh (70') e poi Saponara e Madragora per Kouame e Amrabat (78'), ma la Cremonese si difende con i denti e Radu si supera su una punizione di Biraghi (80'), attento anche sui successivi tentativi di Zurkowski e Saponara. I grigiorossi sfiorano addirittura il colpaccio all'85', quando Dessers calibra male il pallonetto a tu per tu con Gollini, poi si salvano quando nel primo dei sei minuti di recupero Milenkovic sfiora la traversa di un soffio. Il finale sembra scritto ma a tradire Alvini al 95' è il portiere Radu, il cui errore consente a Mandragora di firmare l'ormai inaspettato sorpasso: il Franchi esplode di gioia e al triplice fischio dell'arbitro la Fiorentina può festeggiare il 3-2 che vale i primi tre punti in campionato.