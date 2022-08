Diretta Juve-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Con in testa il dovere di puntare a vincere e con ancora qualche dubbio di formazione Max Allegri si affaccia al debutto in campionato, questa sera all'Allianz Stadium davanti al suo pubblico. Il tecnico della Juve non s'è nascosto in conferenza stampa, ha dichiarato gli obiettivi (lottare per lo scudetto e passare il girone di Champions) e le ambizioni del club, ma ha chiesto umiltà e pazienza. Intanto bisogna cominiciare bene contro il Sassuolo questa sera, dal quale ha messo in guardia: "Ci farà soffrire". Serve una Juve attenta e concreta, totalmente diversa da quella vista contro l'Atletico Madrid.