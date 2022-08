Diretta Verona-Napoli ore 18.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Il campionato di Verona e Napoli inizia a Ferragosto. Alle ore 18.30, allo stadio Marcantonio Bentegodi, infatti, gli azzurri di Luciano Spalletti sfidano i gialloblù di Gabriele Cioffi. Osimhen e compagni sono subito chiamati a rispondere alle vittorie delle altre formazioni di vertice. I campani ripartono con tante novità in campo e senza alcuni pilastri della storia recente del club: da Koulibaly al capitano Lorenzo Insigne passando per il bomber Dries Mertens. La rosa è ancora in allestimento ma i volti nuovi sono già diversi. Partire con il piede giusto sarà importantissimo anche in vista dell'esordio tra le mura amiche in programma domenica alle 18.30 contro il Monza.