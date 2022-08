Dazn, la Lega: "Specificate come risolverete i problemi entro le 16"

Proseguono le polemiche degli utenti di Dazn dopo i disservizi che non hanno permesso di accedere alla piattaforma e di seguire i match della prima giornata di Serie A in diretta. Sul caso sono intervenute sia la Lega Calcio Serie A , sia l'Agcom (Autorità per le Garanzie nella comunicazione) rilasciando entrambe nota ufficiale nei confronti della piattaforma di streaming.

Scuse Dazn: "Evento di natura eccezionale, indennizzo agli utenti"

Lega: "Specificare come verranno risolti i problemi tecnici"

La Lega Calcio di Serie A ha inviato una lettera a Dazn, parlando di "pregiudizio e danno irreparabile", per i disservizi di ieri. La Lega ha poi intimato la piattaforma di streaming a "porre in essere ogni idonea azione atta a far si che i problemi tecnici da voi manifestati vengano risolti prontamente e, che tali disservizi, non si propongano nel prosieguo della stagione, ciò a tutela dell'immagine, del prestigio e dell'identità della Lega Serie A, delle società sportive, del valore del prodotto calcio e dei suoi tifosi. Restiamo, quindi, in attesa di ricevere quanto richiesto con la massima urgenza e comunque entro e non oltre le ore 16 di oggi, 15 agosto, in ragione della disputa delle gare di campionato in programma in data odierna che vedono impegnate due società (Juventus e Napoli) con un grandissimo seguito di tifosi/utenti".

Agcom: "Chiarimenti e indennizzi agli utenti"

Nel comunicato ufficiale Agcom scrive: "A seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di calcio della prima giornata del campionato di Serie A e delle numerose segnalazioni pervenute l'Agcom ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società sta operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata. Agcom ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall'ultima delibera adottata dall'Autorità. Agcom si riserva, a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria". Intanto anche Dazn ha rilasciato una nota, scusandosi con gli utenti, definendo l'accaduto come "evento di natura eccezionale" e promettendo già da subito indennizzi agli utenti.

