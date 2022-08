Verona-Napoli, ecco il link alternativo di Dazn in caso di problemi

"Qualora riscontrassi problemi nell’accedere alla piattaforma hai la possibilità di utilizzare" un link alternativo "per vedere l'evento Serie A Tim Hellas Verona-Napoli. L’indirizzo email utilizzato per la registrazione ai servizi DAZN deve essere impiegato per il fine sopra indicato, esclusivamente dal titolare dell’abbonamento DAZN. L’uso non autorizzato di tale indirizzo email da parte di soggetti diversi dal titolare dell’abbonamento a DAZN comporta la commissione, di un illecito di natura penale, qualificabile come accesso abusivo ad un sistema informatico ex art. 615 ter del codice penale oltre a violare le condizioni di utilizzo e la Carta dei Servizi DAZN". Il servizio streaming - dati i problemi tecnici dei giorni scorsi - ha fornito sul proprio sito ufficiale - per mezzo di una nota informativa - un secondo collegamento per permettere la corretta visione del match tra scaligeri ed azzurri in programma allo stadio Bentegodi.