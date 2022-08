Giudice Sportivo Serie A: 15.000 euro di multa al Verona, 3 gli squalificati

ROMA - Conclusa la prima giornata di campionato, ecco le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A. Sono tre i calciatori squalificati per un turno: "Maximiano (Lazio) per aver volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore impedendo ad un avversario di andare a rete; Escalante (Cremonese) per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco; Soumaoro (Bologna) doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". In seguito all'ammonizione ricevuta, Morten Hjulmand e Ciro Immobile si sono visti recapitare un'ammenda da 1500 euro perchè entrambi capitani delle loro rispettive squadre (Lecce e Lazio). Nello stesso comunicato vengono riportate le seguenti ammende: "Ammenda di 12mila euro all'Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; ammenda di 3mila euro all'Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco, alcuni oggetti; ammenda di 3mila euro all'Inter "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due bottigliette d'acqua". Ammenda da 3mila euro anche per il Lecce "per avere i suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco una bottiglia d'acqua".