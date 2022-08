Diretta Inter-Spezia ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

MILANO - Ben 70mila spettatori a San Siro sono pronti per il debutto in campionato casalingo dell'Inter di Simone Inzaghi, che si prepara per affrontare lo Spezia di Gotti: "Sarà sicuramente un match complicato, perché arriva una squadra in salute, che ha vinto sia in Coppa Italia, sia in Serie A".