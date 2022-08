Diretta Torino-Lazio ore 18.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Lazio vittoriosa contro il Bologna, il Torino contro il Monza. Sarri e Juric hanno iniziato il campionato nel segno dei tre punti. Ora uno contro l'altro cercano di dare continuità in questa prima parte della stagione. La sfida promette spettacolo perché i numeri raccontano di 16 reti realizzate negli ultimi quattro confronti di campionato in casa del Toro. Una media precisa di 4 gol a partita. L’ultima vittoria del Torino contro la Lazio in Serie A risale al 26 maggio 2019, ultima giornata del campionato 2018/19, quando alla guida dei granata c’era Walter Mazzarri. Da allora i piemontesi senza i tre punti per sei gare consecutive contro i biancocelesti, parziale in cui si sono susseguiti cinque allenatori differenti.