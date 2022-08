Diretta Atalanta-Milan ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

BERGAMO - Dopo i successi all'esordio, Gasperini e Pioli si affrontano in una sfida che mete in palio subito tre punti importanti. Il secondo turno di Serie A mette in scena a Bergamo il primo big match della stagione con l'Atalanta che ospita al Gewiss Stadium il Milan campione d'Italia. "Abbiamo preparato bene la partita di Bergamo, dove affronteremo una squadra molto forte, che conosciamo bene e che sviluppa un calcio propositivo e offensivo. Siamo pronti. Per noi sarà un altro step per continuare a crescere - ha spiegato l’allenatore rossonero - Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma l'ossatura è rimasta la stessa. Riescono ad abbinare organizzazione, intensità e ottime qualità". "Sfida difficile, il calendario ci ha proposto questo e va bene. Bello che ci sia subito questo tipo di partita. Conosciamo tutti la forza della squadra di Pioli, può essere un'occasione per tutti", ha dichiarato il tecnico della Dea alla vigilia del match.