Diretta Napoli-Monza ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Maradona e i suoi 40 mila spettatori si preparano ad accogliere il nuovo Napoli di Spalletti, all'esordio stagionale nel proprio stadio. Gli azzurri cercano il bis dopo la larga e convincente vittoria sul Verona (5-2) contro il Monza , ko alla prima col Torino. Stroppa lancia la sfida: "Sarà bello confrontarsi col Napoli, Spalletti è un punto di riferimento. Noi però vogliamo migliorarci", ha dichiarato in conferenza stampa . Il mercato ha dato ai partenopei un volto e un'anima nuovi, ma l'ultimo restyling se ne va tutto in panchina: Ndombele, Raspadori e Simeone sono a disposizione, ma non partono titolari.

Napoli-Monza, dove vederla in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per le 18.30; la partita sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming da Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire il match in diretta sul nostro sito tuttosport.com.

LIVE Napoli-Monza

Le probabili formazioni di Napoli-Monza

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Ndombele, Politano, Zerbin, Ounas, Simeone, Raspadori.

Indisponibili: Demme. Squalificati: Gaetano.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D'Alessandro; Caprari, Petagna. All.: Stroppa.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, A. Ranocchia, Carboni, Antov, Marrone, Valoti, Machin, Colpani, Pessina, Bondo, Molina, Gytkjaer, S. Vignato, Ciurria.

Indisponibili: Carlos Augusto, Mota Carvalho. Squalificati: -.

Arbitro: Fourneau

Guardalinee: Massara e Sechi

Quarto uomo: Rutella

Var: Irrati

Avar: Paganessi

