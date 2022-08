Empoli-Fiorentina 0-0: Zanetti finisce in 9 ma resiste

EMPOLI - Si chiude sullo 0-0 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina . Una partita infinita al Carlo Castellani, che finisce al 101' senza reti . Tanto equilibrio in campo, con la viola in vantaggio sul campo ma che non riesce a concretizzare. La squadra di Zanetti resta in 9 nel finale (esplusione Luperto al 64 e l'infortunio di Cambiaghi senza sostituzioni rimaste) ma la squadra di Italiano non riesce ad approfittarne.

Empoli-Fiorentina, tabellino e statistiche

Primo tempo senza reti, brivido Bonaventura

Derby tutto toscano al Carlo Castellani tra Empoli e Fiorentina nella seconda giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro lo Spezia, mentre i viola hanno ottenuto due vittorie, contro la Cremonese all'esordio e poi con il Twente nell'andata dei playoff di Conference League. Zanetti si affida agli stessi undici del debutto in Serie A mentre Italiano adopera molti cambi, con Luka Jovic in avanti affiancato da Saponara e Ikoné. Primi minuti molto equilibrati, senza occasioni pericolose e con il solo vantaggio del possesso palla per la Fiorentina. Al 20' Saponara prova la giocata di tacco per Ikoné ma Luperto salva tutto. La viola continua a spingere ma non riesce a servire buoni palloni a Jovic. Primo brivido al 34': Bonaventura prova il tiro dal limite dell'area ma sfiora il palo. Cresce la Fiorentina che pochi minuti dopo spreca una grande occasione con Terzic che serve Ikoné che si lascia però bloccare da Vicario. Nel finale, al 47', l'Empoli reagisce con il cross di Parisi per Destro che, vicinissimo a Gollini, sbaglia il colpo di testa e manda fuori. Si chiude così il primo tempo.

L'Empoli resiste in 9: finisce 0-0

Si riparte sempre con lo stesso equilibrio a centrocampo e con poche occasioni. Il gioco però viene fermato al 54', con l'arbitro Marchetti che si accascia a terra per un problema muscolare: il direttore di gara viene sostituito dal quarto uomo, Sacchi. Al 64' si scatena Jovic ma viene steso e fermato da Luperto, punito con un giallo. La Fiorentina protesta, chiedendo il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Il direttore di gara viene infatti richiamato al Var e cambia la sua decisione: cartellino rosso per Luperto e Empoli che resta in 10. Zanetti fa debuttare De Winter per coprire il buco in difesa.Al 73' ancora proteste, stavolta da parte da Sottil per un fallo in area avversaria, e nuovo intervento del Var che però non assegna il rigore per un tocco di mano del giocatore precedente al fallo subito. Fiorentina nervosa nel finale che non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Al 92' i padroni di casa rimangono addirittura in 9, con l'infortunio di Cambiaghi che non può essere sostituito dato che Zanetti ha finito i cambi. Al 98' ci prova Duncan al volo ma Ismajli si sacrifica e blocca con il corpo. Partita infinita che si chiude solo al 101', ma che finisce comunque senza reti.