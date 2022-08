D'Agostino: "Juve? Noiosa, cambio canale. Un De Zerbi sarebbe top"

NAPOLI - Gaetano D'Agostino, ex calciatore di Roma e Fiorentina tra le altre, ha toccato diversi temi in chiave Serie A nel suo intervento a 1 Station Radio. Queste le sue parole: "Il miglior colpo di mercato? Dico sicuramente Kvaratskhelia. Se saprà dimostrare continuità è un potenziale campione. Ha grandissimi numeri e lo ha dimostrato. A De Lauretiis, se continua così, arriveranno tante di quelle chiamate. E pensare che è costato solo nove milioni di cartellino. Credo che Kvara abbia le potenzialità per fare almeno venti gol. Contro il Monza spettacolare lo stop su un cambio di gioco di Lobotka, è sembrato Zidane. Complimenti a Giuntoli per averlo preso. Il 90% dei direttori, in Italia, non lo conosceva". D'Agostino ha dato il suo giudizio sulla Juventus di Allegri: "Un capitolo molto ampio quello dei bianconeri se si vuole parlare delle idee di gioco. Molto noiosa la Juve, a me piace emozionarmi quando guardo il calcio e ieri contro la Sampdoria ho dovuto cambiare canale. Non si può vedere un giro palla dei difensore per 25 minuti. Vlahovic non ha toccato palla. Credo che il ciclo della Juve sia finito. C'è il bisogno di ripartire da un allenatore con altri principi, uno alla De Zerbi. Il problema non è il centrocampo. Il cervello del gioco può anche giocare sulle fasce come nel caso del Napoli con Mario Rui e Kvaratskhelia. Alla Juve non c'è un'idea di gioco. Locatelli? Anche Lobotka viene marcato a uomo ma si abbassa a prendere palla. Rovella è quello con più personalità in quel centrocampo. Rabiot, con la madre che chiede dieci milioni, ai miei tempi avrebbe fatto panchina. Le sue caratteristiche non le conosciamo perchè non le ha mai dimostrate".