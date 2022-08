Serie A, gli arbitri della terza giornata: Juve-Roma affidata a Irrati

TORINO - Sono state pubblicate le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A. Juventus-Roma sarà affidata a Massimiliano Irrati. Per Cremonese-Torino ci sarà Paolo Valeri. L'altro big match di giornata, Lazio-Inter, sarà diretto da Michael Fabbri. Ecco di seguito le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A: