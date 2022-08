Diretta Monza-Udinese ore 18.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Ad aprire il 3° turno del campionato di Serie A sarà il match in programma alle 18.30 all'U-Power Stadium tra Monza e Udinese. I brianzoli di Stroppa sono ancora a quota zero punti in classifica dopo le sconfitte contro Torino (2-1) e Napoli (4-0) e nel turno infrasettimanale faranno visita alla Roma, pertanto oggi potrebbe essere l'occasione giusta per conquistare i primi punti. I friulani di Sottil, che mercoledì ospiteranno la Fiorentina, dopo il ko all'esordio al Meazza contro il Milan (4-2), hanno smosso la classifica pareggiando 0-0 in casa contro la Salernitana.