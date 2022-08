Monza-Udinese 1-2: Beto e Udogie vanificano il vantaggio di Colpani

MONZA - Terza sconfitta consecutiva per il Monza neo-promosso e al primo storico campionato nella massima divisione italiana: ai brianzoli di Stroppa non basta il vantaggio firmato da Colpani dopo 32' di gioco, 'vanificato' dal tap-in di Beto al 36' e dal destro di Udogie, rimasto in Friuli in prestito dopo la cessione al Tottenham di Conte e Paratici, al 78'. Per il tecnico dell' Udinese Sottil, che non aveva mai battuto il collega in sette precedenti, si tratta della prima vittoria in Serie A: con questo successo i friulani salgono a quota 4 punti in classifica .

Monza-Udinese, le scelte di Stroppa e Sottil

Giovanni Stroppa, alla ricerca dei primi punti della storia del Monza in Serie A, sfida l'Udinese con il 3-5-2: ci sono Marrone, Caldirola e Carlos Augusto davanti a Di Gregorio, che vince il ballottaggio con Cragno, Sensi in cabina di regia con Valoti e Colpani ai suoi lati, Birindelli e Molina a tutta fascia e la confermatissima coppia Caprari-Petagna in attacco. Stesso modulo per Sottil, che schiera Becao, Nuytinck e Masina a protezione di Silvestri, Walace nel cuore del campo, Makengo e Lovric mezz'ali, Pereyra e Udogie sulle corsie esterne e Deulofeu a supporto di Beto, preferito a Success.

Monza-Udinese 1-1 al 45': Beto risponde a Colpani

Il Monza, reduce da due sconfitte consecutive contro Torino (2-1) e Napoli (4-0), parte fortissimo ed impiega appena 2' per rendersi pericolosa in area friulana: cross di Birindelli, destro di Petagna abile ad anticipare Masina ed ottima risposta di Silvestri che si rifugia in corner. I padroni di casa ricorrono al fraseggio per sviluppare il proprio gioco, l'Udinese attende compatta pronta a colpire: come al 9', quando Beto ci prova invano col tacco, o al 12', con Deulofeu che conclude a rete dopo un'iniziativa di Makengo alimentata da Udogie e Di Gregorio che blocca sicuro. Passato lo spavento, i brianzoli si riassestano e trovano la rete che non vale il vantaggio soltanto a causa di un fuorigioco di Caprari (13'): splendida verticalizzazione di Molina per il talento ex Roma e palla in mezzo per Birindelli che, da due passi, sigla invano l'1-0, giustamente non convalidato. L'appuntamento col gol, però, è rimandato di 19': dopo una buona chance per Beto, che scarta l'estremo difensore avversario ma non trova l'angolo per concludere in porta, le ammonizioni rimediate da Udogie e Caldirola e una conclusione fuori misura di Makengo, Caprari regala a Colpani il primo centro in Serie A, con un potente mancino da centro area che non lascia scampo a Silvestri. Mai, nelle due precedenti occasioni, il Monza si era ritrovato avanti nel punteggio, una circostanza che ha vita breve: soltanto al 36', infatti, Rodrigo Becao chiede ed ottiene l'uno-due da Lovric, poi regala a Beto il tap-in dell'1-1. Carlos Augusto perde due sanguinosi palloni in sequenza, il secondo dei quali rischia di costar caro ai suoi: al minuto 41, infatti, subisce la pressione di Lovric che favorisce Deulofeu, finta e controfinta, dribbling a rientrare e velenoso destro fuori di un soffio. Ma non c'è tempo per riprender fiato e se al 43' l'Udinese mura il tentativo di Valoti dopo il bel lavoro di Petagna, al 44' fallisce il sorpasso con Beto che scappa via, attira Di Gregorio su di sé e serve Deulofeu, con Birindelli che salva tutto in scivolata con la porta sguarnita. Quindi, ad un passo dal riposo, altra chance mastodontica dei padroni di casa, con Colpani che manda in porta Caprari e Silvestri che devia con i piedi il suo destro a giro da posizione favorevole e Masina che spazza via.

Monza-Udinese 1-2: decide la sfida il gol di Udogie

Gli stessi 22 del primo tempo riprendono il proprio posto in campo alla ripresa delle ostilità, anche se dopo soli tre giri di lancetta Caldirola spaventa Stroppa dopo un duro contrasto con Makengo: tanto dolore, ma nessuna conseguenza fisica per il centrale scuola Inter. Ghiotta chance al 51' per Birindelli il quale, sul secondo palo dopo il bel cross di Molina e la spizzata di Petagna, trova l'opposizione di Silvestri. Due minuti dopo, invece, non riesce l'uno-due tra Deulofeu e Beto, nonostante l'illuminante tacco del centravanti portoghese, al 55' invece si riprende la scena il portiere bianconero, che con un colpo di reni sull'insidioso tiro-cross di Molina toglie la sfera dai piedi di Petagna. Si gioca però a ritmi forsennati e al 56' c'è un nuovo ribaltamento di fronte, con l'ennesima giocata di spessore di Deulofeu e il tentativo di Lovric che non inquadra lo specchio complice una deviazione in corner. Stroppa vuole dare una scossa ai suoi e una cinquantina di secondi dopo l'ora di gioco getta nella mischia Pessina e Gytkjaer in luogo di Colpani e Petagna, Sottil risponde nove minuti più tardi con Nestorovski, Arslan e Success per Deulofeu, Lovric e Beto, quindi, al 72', è il turno di Machin per Valoti: se al 74' Carlos Augusto sprona i suoi con una sassata respinta dalla difesa dell'Udinese, al 78' la formazione ospite spezza l'equilibrio, trovando il 2-1 con Udogie che avvia e conclude l'azione con un tocco ravvicinato di destro. Ciurria ed Antov per Molina e Sensi sono le contromosse del Monza, seguiti, sull'altro versante del campo, dagli ingressi di Samardzic ed Ebosse per Makengo e il neo-esterno del Tottenham, tornato in Friulii in prestito, autore del gol che sta decidendo la sfida. I neo-entrati Machin e Nestorovski entrano nella 'lista dei cattivi' dell'arbitro, il quale annulla il 3-1 di Pereyra a 5' dal tiplice fischio finale.