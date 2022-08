Monza ko, Stroppa in discussione: si pensa ad Andreazzoli

TORINO - L’eventuale gara da dentro o fuori non sarebbe delle più agevoli, per un Giovanni Stroppa che dopo il terzo ko consecutivo rischia già ora di perdere la panchina del Monza: martedì i brianzoli saranno infatti di scena a Roma contro i giallorossi di Mourinho per la quarta giornata. La panchina di Stroppa è in forte pericolo, e una debacle nella Capitale renderebbe quasi scontato il suo allontanamento. Non a caso ieri, quindi prima della sfida persa contro l’Udinese, la dirigenza monzese ha preso contatto con Andreazzoli, artefice nel passato campionato della salvezza dell’Empoli e a suo tempo già seguito dal Monza per il post Brocchi. Voci, per quanto riguarda i profili alternativi alla prima scelta Andreazzoli, anche su Donadoni e De Zerbi. Di sicuro Berlusconi e Galliani non sono contenti di questo avvio.