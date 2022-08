Lazio-Inter, lo striscione per la Blasi: "Bentornata a casa Ilary"

ROMA - "Bentornata a casa Ilary". La clamorosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a riempire le pagine di rotocalchi, giornali e siti web, ma la vasta eco ha raggiunto anche la curva Nord della Lazio in occasione del big match di campionato contro l'Inter. Con ironia, il tifo organizzato capitolino - che mai ha dimenticato la celebre foto in maglia biancoceleste della showgirl, prima del matrimonio con lo storico ex capitano della Roma - ha 'invitato' Ilary ad un ritorno alle origini che, manco a dirlo, verrebbe accolto di buon grado.