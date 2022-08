Inter, Inzaghi non cerca scuse: "Dovevamo metterci più qualità"

ROMA - C'è ancora la Lazio, che si impone 3-1 sull'Inter , a riempire di dubbi il grande ex Simone Inzaghi , che ammette : "La sconfitta brucia per come è avvenuta, è stata una partita combattuta contro un avversario forte e di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita, sull'1-1 abbiamo avuto un'occasione importante e forse dovevamo avere più cattiveria".

"In queste partite dovremmo fare di più"

Onesta l'analisi di Simone Inzaghi, che spiega il rammarico per la sconfitta nel "suo" Olimpico: "Sull'1-1 abbiamo avuto quella occasione importante con Dumfries. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo discreto, ma in queste partite sappiamo che dobbiamo fare di più. Voglio qualcosa in più da tutta la squadra. Le reti subite? Il primo gol una squadra come la nostra non può prenderlo, il secondo e il terzo sono stati due eurogol con due giocate individuali".