Diretta Juve-Roma ore 18.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Alle ore 18.30, all'Allianz Stadium di Torino, Juve e Roma si sfidano nell'altro big match del 3° turno di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri cercano i tre punti dopo il mezzo passo falso in casa della Sampdoria (0-0). I giallorossi di José Mourinho, invece, proveranno l'acuto dopo le due vittorie di misura su Salernitana e Cremonese. I capitolini sono a punteggio pieno, pertanto vogliono continuare su questo trend e infilare la prima vera avversaria di lusso. Sfida speciale per la Joya Paulo Dybala, al suo primo confronto diretto contro quella che fino allo scorso campionato era la sua squadra.

Come vedere Juve-Roma in tv e in streaming

Juve-Roma, gara valida per il 3° turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Juve-Roma

JUVENTUS (4-3-3) : Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Rovella, Fagioli, Zakaria, Miretti, Soulè, Kean, Milik.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini Spinazzola; Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Celik, Vina, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

ASSISTENTI: Preti-Berti.

IV UOMO: Abisso.

VAR: Di Paolo.

ASS. VAR: Paganessi.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora