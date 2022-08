Diretta Cremonese-Torino ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

CREMONA - È un Torino ancora imbattuto quello che alle 18.30 fa visita alla Cremonese nel 3° turno del campionato di Serie A. I granata di Ivan Juric, dopo il successo per 2-1 a Monza al debutto e lo 0-0 interno contro la Lazio, vogliono continuare a volare e superare anche l'altra neopromossa. Dall'altro lato del campo c'è infatti la formazione di Alvini che, nonostante due ottime prestazioni, è ancora a zero punto. Okereke e compagni, infatti, hanno incassato due ko esterni contro Fiorentina (3-2) e Roma (1-0) e oggi fanno il loro debutto in campionato davanti al proprio pubblico.

Come vedere Cremonese-Torino in tv e in streaming

Cremonese-Torino, partita della 3ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Zini di Cremona e sarà visibile in diretta su DAZN e su Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Cremonese-Torino: le probabili formazioni

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Sarr, Saro, Bianchetti, Quagliata, Lochoshvili, Acella, Baez, Sernicola, Escalante, Castagnetti, Milanese, Tsadjout, Buonaiuto, Di Carmine, Ciofani.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Berisha; Gemello, Schuurs, Aina, Bayeye, N'Guessan, Lazaro, Lukic, Ilkhan, Adopo, Seck, Pellegri.

ARBITRO: Valeri di Roma.

ASSISTENTI: Baccini-Prenna.

IV UOMO: Marcenaro.

VAR: Banti.

ASS. VAR: Abbattista.

