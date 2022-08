Diretta Milan-Bologna ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il Milan torna a San Siro, ritrova di nuovo 70mila spettatori come all'esordio contro l'Udinese e ammimerà, dal 1', il talento belga di Charles De Katelaere oltre al ritorno di Olivier Giroud che promette il primo gol stagionale. Ma l'attenzione di Stefano Pioli è tutta sul Bologna e il tecnico rossonero ha ricordato come i rossoblù "siano stati l'ultima squadra ad averci tolto la vittoria in casa nella passata stagione (0-0, ndr)". Guai attenzione a fare festa in anticipo. L'attenzione sarà però rivolta verso De Katelaere, il colpo di un mercato che non preoccupa l'allenatore dei campioni d'Italia: "A livello numerico siamo completi ma se si potranno inserire nuovi giocatori siamo pronti a farlo". Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si concentra invece sulla disciplina, elemento chiave per poter sorprendere il Diavolo e tentare il colpaccio: "Vogliamo finire la partita in undici", afferma Mihajlovic. Il Bologna ha infatti concluso in dieci le prime due giornate di campionato contro Lazio e Verona. Formazione annunciata per i rossoblù: debutto nel terzetto difensivo per Lucumì. A centrocampo possibile maglia da titolare per Aebischer con l'inamovibile Arnautovic in avanti.