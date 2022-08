Diretta Verona-Atalanta ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

VERONA - L'Atalanta cerca a Verona - calcio d'inizio ore 18.30 - la seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo l'ottimo pareggio di settimana scorsa contro il Milan. Allo stadio Bentegodi, Gasperini ritrova Ederson a centrocampo ma deve fare a meno degli infortunati Dijmsiti e Zappacosta. Tra i convocati della Dea c'è anche il neo acquisto Hojlund. Il 19enne centrocampista, prelevato dagli austriaci dallo Sturm Graz, si mostra molto determinato: "Voglio raggiungere i miei obiettivi, per questo sono qui". Il Verona deve invece riflettere sulle condizioni di Faraoni: l'esterno scaligero potrebbe saltare l'appuntamento con i nerazzurri per un problema fisico, come confermato dallo stesso Cioffi: "Vedremo poco prima della gara. Se non dovesse farcela, Terracciano è un'ottima alternativa". L'allenatore del Verona, che arriva al match contro l'Atalanta reduce dall'1-1 di Bologna, vuole una reazione da parte dei suoi ragazzi: "Mi aspetto risposte", ha sentenziato il tecnico gialloblù che cercherà di scardinare la difesa bergamasca con il duo d'attacco Henry-Lasagna.