Diretta Inter-Cremonese ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter affronta la Cremonese nell'anticipo del turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri devono rialzarsi dopo il ko in casa della Lazio (3-1). Per farlo, però, Inzaghi non potrà contare su Lukaku che, dopo essersi fermato nell'allenamento di domenica, si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una distorsione ai flessori. Di fronte stasera ci sarà una Cremonese ancora a quota zero punti in classifica. La squadra di Alvini, nonostante le buone prestazioni, ha incassato tre ko perdendo in trasferta contro Fiorentina (3-2) e Roma (1-0) e in casa contro il Torino (2-1).