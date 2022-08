Serie A, il calendario completo dalla 6ª alla 16ª giornata: anticipi e posticipi

La Lega Serie A ha reso noti date, orari e programmazione televisiva dalla 6ª alla 16ª giornata di campionato, ovvero le gare della ripartenza dopo la sosta per le nazionali. Nella sesta giornata il Torino sfiderà l'Inter al San Siro sabato 10 settembre alle ore 18, mentre la Juve ospiterà la Salernitana domenica 11 settembre alle ore 20:45. La squadra di Massimiliano Allegri sfiderà poi il Milan campione d'Italia nella 9ª giornata, con la partita in programma sabato 8 ottobre al San Siro alle ore 18. Sarà invece alla 10ª giornata il derby di Torino, tra il Toro di Juric e la Juve di Allegri: la sfida è in programma sabato 15 ottobre alle ore 18, mentre è fissato alla 13ª giornata (domenica 11 novembre alle ore 20:45) il derby d'Italia tra Inter e Juve. Infine domenica 13 novembre alle ore 20:45 (15ª giornata) ci sarà la sfida allo Stadium tra la Juve e la Lazio dell'ex Sarri.