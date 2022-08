Diretta Sampdoria-Lazio ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

GENOVA - Alle ore 18.30, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, Sampdoria e Lazio si sfidano nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci dalla bella vittoria per 3-1 contro l'Inter e battendo anche i blucerchiati aggancerebbero in vetta la Roma, vittoriosa per 3-0 contro il Monza nell'anticipo. Immobile e compagni vogliono i tre punti in vista del big match di sabato all'Olimpico contro il Napoli di Luciano Spalletti. Dall'altra parte del campo, però, ci sarà una Sampdoria ferita dopo il ko per 4-0 all'Arechi contro la Salernitana. Lo 0-0 interno contro la Juve aveva dato segnali positivi, ma la brutta prestazione contro i granata ha subito messo in guardia i liguri, chiamati a riscattarsi già oggi contro una grande Lazio.