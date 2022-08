Cannavaro: "Ronaldo a Napoli? Grande volontà di giocare la Champions"

Su Ronaldo, Osimhen e Kim

L'ex difensore ha commentato anche i rumors di Ronaldo al Napoli: "Ronaldo al Napoli? C’è la grandissima volontà del calciatore di continuare a giocare la Champions League. Il Napoli è sicuramente una squadra, una società, una piazza che accetterebbe sicuramente ben volentieri un giocatore come Cristiano Ronaldo. Se le cifre sono quelle, sono sicuramente cifre importanti. Osimhen per una questione di età può rappresentare il futuro ma quando si parla di 100 milioni di euro sicuramente è difficile non pensarci. C’è il Mondiale e Ronaldo sa che si deve preparare nel miglior modo per questa manifestazione. Finale inaspettato per Ronaldo? Gioca ancora nel Manchester United, bisogna fare attenzione perché comunque stiamo parlando di un giocatore dello United, che ha uno stipendio importante ma gioca nel Manchester United". Infine, su Kim: "E’ molto bravo".