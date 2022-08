Fiorentina-Napoli, Daspo per tre spettatori

FIRENZE - Il Questore di Firenze ha firmato tre provvedimenti di Daspo in seguito agli episodi avvenuti domenica scorsa allo stadio “Artemio Franchi” in occasione di Fiorentina-Napoli. Grazie ai video analizzati dalla Digos, sono stati identificati i due tifosi che avevano dato vita alla lite con il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Il primo che aveva tentato di colpire l’allenatore con uno schiaffo, il secondo aveva lanciato una bottiglietta di plastica contro il tecnico. Entrambi non potranno assistere alle partite di calcio per almeno due anni, né tantomeno avvicinarsi agli stadi in prossimità di eventi sportivi.