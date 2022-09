Diretta Bologna-Salernitana ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

Bologna-Salernitana: come vederla in tv e in streaming

Bologna-Salernitana, posticipo del turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Bologna-Salernitana

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Lykogiannis, Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, Kasius, Mbaye, Moro, Aebischer, Cambiaso, Ferguson, Vignato, Sansone, Zirkzee, Barrow.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Micai, Bradaric, Sambia, Botheim, Valencia, Kristoffersen, Kastanos, Capezzi, Motoc, Pirola.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

ASSISTENTI: Raspolini-Schirru.

IV UOMO: Massa.

VAR: Di Paolo.

ASS. VAR: Martino.

