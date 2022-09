Serie A, Fiorentina-Juve: arbitra Doveri. Torino-Lecce a Volpi

ROMA - In vista della quinta giornata di campionato sono state rese note le designazioni. Il turno si apre con tre anticpi: Fiorentina-Juventus, affidata a Doveri, a seguire il derby Milan-Inter (Chiffi) e in serata Lazio-Napoli (Sozza). Domenica, tra le altre, Spezia-Bologna (Giua), Verona-Sampdoria (Valeri) e Udinese-Roma, diretta da Maresca. Il Torino scende in campo nell'ultimo dei posticipi del lunedì, contro il Lecce: dirige Volpi. Nel pomeriggio di lunedì anche il derby lombardo Monza-Atalanta, affidato a Sacchi.