Milan, Pioli: "Nel derby nessun favorito, l'Inter si batte sui duelli"

MILANO - Tante aspettative per una ripartenza. Dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo, il Milan si presenta al derby con rinnovate ambizioni. Il tecnico Pioli non fa pronostici, ma si auspica una grande prestazione della propria formazione. "Non credo che in partite come il derby ci siano favoriti - sottolinea l’allenatore del Milan in conferenza stampa - sarà difficile per entrambe le formazioni. Gli episodi faranno la differenza, dobbiamo avere lucidità per essere avvantaggiati nei singoli episodi".