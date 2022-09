Diretta Fiorentina-Juve ore 15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Comincia il tour de force per la Juve di Max Allegri con una gara ogni 3 giorni tra campionato e Champions League e la prima tappa non è di certo tra le più semplici: la trasferta del 'Franchi' contro la Fiorentina non lascia dormire sonni tranquilli ad Allegri che mette in guardia i suoi: "La partita di Firenze non è la più importante ma la più difficile", spiega il tecnico toscano. "Le sfide contro la Fiorentina sono sempre partite difficili da giocare. Al Franchi sarà importante fare risultato». Già, ma come e, soprattutto, con chi? Tenendo conto del fatto che il debutto europeo è dietro l’angolo con la sfida di martedì sera a Parigi con il Paris Saint Germain, Allegri un’idea ce l’ha in testa anche se ovviamente non muore dalla voglia di farla sapere al mondo in generale e a Vincenzo Italiano in particolare. "Ci sarà qualche cambio credo. Dovrò valutare anche perché poi giocheremo la prima di Champions". Con ogni probabilità l'atteso ex della partita, Dusan Vlahovic, partirà dalla panchina con Milik a guidare l'attacco bianconero coadiuvato da Kostic e dal rientrante Di Maria. Probabile il debutto dal 1' del neo acquisto Paredes. Lato Fiorentina: se c'è una cosa che i Viola non devono commettere è puntare il dito contro i propri attaccanti a secco da 418'. Italiano però non fa drammi e carica i suoi in vista della partita più sentita della stagione: "Stiamo lavorando per metterli in condizione di segnare", sottolinea l'allenatore viola convinto che Jovic, pezzo pregiato dell'ultimo mercato estivo di Commisso, possa ripercorrere le orme di Vlahovic in riva all'Arno: "Luka può ripetere quanto fatto qui da Vlahovic. Sarà fresco e lucido e potrà darci una grossa mano". Serve la miglior Fiorentina per creare problemi alla Juve e Italiano mette tutti in guardia: "I bianconeri sono forti, c'è poco da dire. Coniugano campioni e qualità in ogni zona del campo. Dovremo essere quindi più concreti: prima di una partita non c'è mai nulla di scritto. Assicuro che sarà una Fiorentina da battaglia".