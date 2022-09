Diretta Lazio-Napoli ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

ROMA- "La qualità del gioco di Sarri è riconoscibile. Starà a noi cercare di sfruttare gli spazi che ci lascerà". Luciano Spalletti, alla vigilia del match tra i biancocelesti e il Napoli, prova ad anticipare le mosse del tecnico avversario: "Per noi sarà importante cercare di trovare e sfruttare gli spazi che la sua squadra ci dovesse lasciare e usarli per fare il nostro gioco. Anche quello della Lazio non è un 4-3-3 rigido perchè in gara i moduli si deformano. Noi dobbiamo cercare di andarci a prendere gli spazi lasciati vuoti, ma se loro fanno bene la loro pressione, che è forte e costante, anche gli spazi che possono lasciare alle spalle per esaltare quella che dovrebbe essere la qualità del Napoli diventano più ristretti". Il tecnico azzurro si è detto soddisfatto del mercato e "felicissimo di essere ancora l'allenatore del Napoli. Le mie ambizioni sono di un livello tale che non so se gli altri ci possono arrivare con il pensiero. Ma non garantisco niente". Nella Lazio Sarri sembra intenzionato a riproporre la stesaa formazione che ha battuto l'Inter la scorsa settimana, con Vecino al posto di Luis Alberto. Recuperati dia Romagnoli, che Felipe Anderson, usciti malconci dalla gara di Genova contro la Sampdoria.