Derby di Milano, Adani lo gioca così: “Il Milan non deve snaturarsi, l’Inter non si deve impigrire”

MILANO - Lele Adani commenterà insieme ad Alberto Rimedio, voce dell’Italia per Rai Sport, La Partita del Cuore di mercoledì a Monza. Spettacolo e solidarietà al quale ha detto subito di sì «con tanta emozione per esserci». Prima però c’è Milan-Inter. «Il Milan è molto consapevole della sua forza. Ci vorrà la miglior Inter per riuscire a contrastarlo. L’Inter non potrà concedere quello che ha fatto in questo mese e mezzo. La squadra di Pioli ha tante soluzioni per colpire e dietro non bisogna sbagliare niente se Inzaghi vorrà fare un risultato positivo».

«L'Inter è una squadra fisica e con Lukaku lo è ancora di più e se non sei al meglio puoi fare fatica. Poi ha subito qualche gol di troppo. Deve rispettare il suo credo calcistico, solo così tornerà tra le prime e potrà lottare per lo scudetto fino alla fine».«È una squadra che divide doveri e oneri tra tutti gli elementi. Le difficoltà le vive insieme come le vittorie. L’atteggiamento, il gioco, è una squadra che pensa con un’unica testa. Questa era l’unica possibilità che aveva per vincere e l’ha fatto. Questo è il segreto della squadra di Pioli: il collettivo. Quello che può fare ancora la differenza».«Probabilmente sì, c’era bisogno di un attaccante ma hanno deciso di investire su De Ketelaere che è un crack totale. Un acquisto a cinque stelle in questo mercato. E’ un giovane di prospettiva che ha la possibilità di essere rivenduto anche al triplo di quanto è stato pagato per le sue capacità. Il Milan ha dovuto fare di necessità virtù e quindi ha scelto di investire in altri reparti. Va con le idee dove non può arrivare con i soldi…».«Nel momento che non cedi Skriniar al Psg, che rinunci a tanti soldi ha fatto una cosa forte, ha fatto una scelta di continuità. Serviva un uomo esperto nelle rotazioni e Acerbi lo è. Penso sarà fondamentale valutare chi non è partito ma avuto le possibilità per farlo. Penso a Dumfries, penso a Skriniar e soprattutto a Gosens».«L’Inter deve vincere la sfida per la titolarità di Gosens. Con la partenza di Perisic è fondamentale trovare un giocatore con le stesse caratteristiche, con lo stesso rendimento».« Il Milan non deve snaturarsi. Deve pressare alto, deve farlo anche con i suoi difensori centrali».«L’Inter non si deve impigrire. L’Inter è una squadra che di solito fa la partita ma può soffrire qualche ripartenza perché la difesa nerazzurra è molto esperta ma non molto veloce. Deve essere pronta alla velocità alla tecnica giocatori come Leao, come De Ketelaere.»«Come potenziale è un crack, in quei minuti in cui diventa quasi onnipotente è imprendibile ma senza continuità non si può ambire a una carriera di top»«Lautaro Martinez e Barella».